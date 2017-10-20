Екатеринбургский фотограф получил приз за селфи со львом

В фестивале приняли участие представители из 130 стран. Фото: страничка в Facebook Станислава Белоглазова

Фотограф из Екатеринбурга Станислав Белоглазов стал призёром XI Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», который прошёл в Москве. Он получил приз за фотографию молодого человека, который делал селфи со львом.

Как рассказал на своей страничке в Facebook сам фотограф, в этом году в фестивале приняли участие представители из 130 стран. Лучшие снимки выбирались из 11 тыс. фотографических работ.

Станислав Белоглазов написал в своём аккаунте после вручения премии: «Интересно, никаких денежных иль иных материальных призов хоть как-нибудь компенсирующих тревел-расходы и/или фототехнику победителям. Даже за первые места в номинациях. То, что у меня в руках — не бутылка, а памятный кусок стекла с гравировкой такие же и за первые места. Но! Подарили всем 100 финалистам по толстому фотоальбому со всеми финальными работами. Вот это — правильно».

Стоит отметить, что фестиваль «Золотая черепаха» является одним из наиболее значительных эколого-просветительских мероприятий России и проводится в рамках сохранения биоразнообразия ООН.