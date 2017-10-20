Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём военного связиста

День военного связиста отмечается сегодня, 20 октября. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловских военнослужащих и ветеранов войск связи с Днём военного связиста, который отмечается сегодня, 20 октября. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

День связиста отмечается 20 октября в память о том, что в этот день в 1919 году приказом Реввоенсовета было сформировано управление связи, положившее начало новому роду войск. Войска связи называют ещё «нервами армии», так как они обеспечивают координацию действий на поле боя, во многом предопределяя исход военных операций.

По словам Евгения Куйвашева, в российских войсках связи востребован и интеллектуальный потенциал уральских призывников. Они достойно несут службу и осваивают навыки работы с новым оборудованием. Кроме того, на территории нашего региона расположено несколько бригад и батальонов связи. В Екатеринбурге недавно появилась улица Фронтовых Радистов, названная в честь воинов-связистов времён Великой Отечественной войны.

- Благодарю всех, кто сегодня отмечает День военного связиста, за верность присяге и высокий профессионализм. Желаю вам здоровья, счастья и дальнейших успехов в служении Отечеству, - обратился к свердловчанам губернатор Свердловской области.