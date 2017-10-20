Минобрнауки РФ и Ник Вуйчич обсудили перспективы сотрудничества

По словам Ника Вуйчича, Россия имеет все ключевые направления для позитивных перемен в области инклюзии. Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева встретилась с мотивационным спикером Ником Вуйчичем на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Стороны обсудили перспективы взаимодействия по проектам для детей и молодёжи с ОВЗ.

Ник Вуйчич - австралийский меценат, писатель и певец, родившийся с синдромом тетраамелии, редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырёх конечностей. Как сообщает федеральный портал "Российское образование", за свою жизнь он побывал в 68 странах мира и оценил инклюзию в каждой из них. По его словам, Россия имеет все ключевые направления для позитивных перемен в этой области.

В свою очередь, Ольга Васильева поблагодарила активиста за открытость и готовность поддерживать контакты со студентами и школьниками. "Встреча с вами очень важна, чтобы дети и молодёжь с особенностями здоровья могли видеть таких людей, как вы, и понимали, что в жизни есть цель, понимали, как к этой цели надо стремиться", - сказала она.

Добавим, что в 2017 году в России была проведена успешная работа по расширению возможностей для личностного и профессионального роста детей с ОВЗ. Один из достойных примеров - "Абилимпикс", чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью.