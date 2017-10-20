Лучница из Лесного поборется за золото чемпионата мира в Мексике

Ксения Перова из Лесного впервые в карьере будет бороться за золото чемпионата мира в классическом луке в личных соревнованиях. Фото: Медиа-служба международной федерации стрельбы из лука

В Мехико-Сити (Мексика) продолжается чемпионат мира по стрельбе из лука. Блестящее выступление показывает лидер сборной России Ксения Перова из Лесного — ей удалось пробиться в финал индивидуальных соревнований в классическом луке.

На пути к финалу уральская лучница победила турчанку Гульназ Коскун (6:4), индийку Деепику Кумари (6:5), украинку Анастасию Павлову (6:2), кореянку Чой Мисюн (6:5), китаянку Жанг Дан (6:2) и американку Макинзи Браун (6:4).

В поединке за золото Ксения Перова встретится с двукратной олимпийской чемпионкой-2016, чемпионка мира-2013 Хи Чжин Чан из Южной Кореи. Начало финала — 23 октября в 01:55 по екатеринбургскому времени.

Напомним, что Ксения Перова — серебряный призёр Олимпиады-2016 в командных соревнованиях, чемпионка мира-2015 в командных соревнованиях, серебряный призёр финала Кубка мира-2017 в индивидуальных соревнованиях, чемпионка Европы-2012 в индивидуальных соревнованиях.

После серебряного успеха в финале Кубка мира-2017 «ОГ» публиковала большое интервью с Ксенией Перовой.