В Екатеринбурге полицейские раскрыли серию угонов автомобилей Hyundai Solaris. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полицейским Екатеринбурга удалось раскрыть серию угонов автомобилей Hyundai Solaris. Материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении 28-летнего екатеринбуржца и 27-летнего первоуральца переданы в Верх-Исетский районный суд уральской столицы для рассмотрения по существу.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, уголовное дело на похитителей иномарок возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

- Следствием установлено, что ранее судимые за угоны ТС в период с марта по май 2017 года совершили девять краж Hyundai Solaris. Автомобили перегонялись в Первоуральск на временное хранение, пока злоумышленники не получат от собственников вознаграждение. Объекты для хищений определялись визуально на предмет отсутствия сигнализаций. Полученные денежные средства тратились на личные нужды, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Сыщики и бойцы Росгвардии задержали угонщиков с поличным 2 мая в гаражах на окраине Первоуральска. Похищенные иномарки удалось разыскать и вернуть собственникам.

Добавим, обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, до решения суда они будут находится под стражей.