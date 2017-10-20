В Екатеринбурге демонтировали незаконно установленное радиооборудование

Житель многоквартирного дома разместил на крыше здания четыре мачты с антенным оборудованием. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Октябрьском районе Екатеринбурга под контролем судебных приставов-исполнителей радиолюбитель демонтировал незаконно установленное оборудование. Четыре радио-мачты, находящиеся на крыше, мешали смотреть телевизор жителям дома.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, жители дома (ул. Бахчиванжи) обращались к мужчине с просьбами убрать антенны, однако действий со стороны радиолюбителя не последовало и граждане обратились с иском в суд.

В свою очередь суд обязал жителя дома убрать оборудование. При первой проверке демонтаж был выполнен не в полном объёме — убрано только две антенны. Однако после предупреждения об административной ответственности, мужчина убрал оставшиеся две радио-мачты.