Нанесённый охотничьим угодьям вред оценили в 121,5 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Сухом Логе завели уголовное дело на охотников-нелегалов. По данным местной прокуратуры, на подведомственной егерям территории велась незаконная охота на лосей и с нарушениями обустраивались многочисленные укрытия на деревьях.

При этом, как отмечают следователи, егеря Сухоложского филиала общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» не в полном объёме проводили мероприятия для поддержания и увеличения численности охотничьих ресурсов. В лесу не было достаточного количества кормушек, выкладка корма производилась нерегулярно, не хватало защитных посадок растений.

Результатом плохого контроля за вверенным участком также явилась незаконная охота - жертвой нелегалов с ружьями стал самец взрослого лося. Их личность пока не установлена.

На основе имеющихся материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Сейчас его расследует городская прокуратура.