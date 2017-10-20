Подписчики "ОГ" по "Карте лояльности" будут получать подарки

Ольга Шаргина не смотрит телевизор, а читает "Областную газету". Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Карта лояльности

«Карта лояльности» – новый формат подписки на «ОГ»: газета плюс скидки и бонусы от партнёров. Рассказываем о последних новостях проекта.

"ОГ" продолжает поощрять своих читателей, которые оформили подписку на социальную расширенную версию издания на 2018 год через "Карту лояльности". Очередной подарок от редакции – билеты на уникальное мультимедийное шоу для детей и взрослых "МультиКосмос" - получила Шаргина Ольга Васильевна.

- Читаю "Областную газету" регулярно. Сразу заинтересовалась вашим новым продуктом - картой. Шла мимо киоска "Роспечати", случайно увидела её в продаже и сразу купила. Газету читаю, потому как не смотрю телевизор. Когда уже падаю на диван без сил - беру в руки газету и совмещаю приятное с полезным, - призналась Ольга Васильевна.

"ОГ" продолжит и дальше вручать подарки держателям "Карт лояльности". Стоить ли говорить, что подписка на "ОГ" в таком формате окупается моментально. А ведь картой читатель будет пользоваться целый год – получать газету в свой почтовый ящик и скидки от наших партнёров на различные товары и услуги.