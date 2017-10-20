"ОГ" выяснила, как герой "Салюта-7" Виктор Савиных связан со Средним Уралом

Космонавты Виктор Савиных, Владимир Джанибеков и Президент России Владимир Путин (слева направо) во время встречи со съёмочной группой фильма "Салют-7" 3 октября. Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе в российский прокат вышел фильм "Салют-7", основанный на реальной истории. "ОГ" выяснила, как космонавт Виктор Савиных, спасший в 1985 году космическую станцию, связан со Свердловской областью.

Журналисту "ОГ" удалось дозвониться до космонавта и выяснить, что дважды Герой Советского Союза до 1963 года строил дорогу Ивдель – Обь в Свердловской области.

- Я окончил Пермский техникум железнодорожного транспорта по специальности «техник-путеец» и был направлен на Свердловскую железную дорогу в ПЧ-6, на Сортировку. Проработал до октября 1960 года, а потом взяли в армию. Попал в железнодорожные войска в том же Свердловске, а затем перебросили на север области – в Ивдель. Там же я закончил службу и поступил в Московский университет геодезии и картографии, - рассказал в интервью "ОГ" Виктор Савиных.

В разговоре с журналистом "ОГ" космонавт также признался, что знает многих ректоров уральских вузов и даже несколько раз был с Борисом Ельциным на торжественных собраниях, посвящённых городу. При этом многие города приглашают его приехать, а "Екатеринбург молчит".

- Меня как-то, видимо, не считают своим, хотя я много времени провёл в Свердловске. Почему не зовут – не знаю, - сказал Владимир Савиных.

Подробнее можно прочитать в материале "ОГ" в выпуске №196 от 20.10.2017.