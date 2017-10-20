Екатеринбурженка попала в ТОП самых красивых стюардесс

Екатерина Столярова отлично справилась со всеми конкурсными заданиями. Фото: официальный сайт конкурса

Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова прошла в финал международного конкурса «Topstewardess 2017». Самую красивую девушку из 23 претенденток выберут 1 декабря в культурном центре «Вдохновение» в Москве.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, позади два конкурсных этапа, в которых Екатерина Столярова набрала наибольшее количество баллов. Девушка отлично справилась со всеми экзаменами: по аварийно-спасательному оборудованию, основам воздушного законодательства и блестяще прошла стресс-собеседование. Отмечается, что сотрудница «Уральских авиалиний» продемонстрировала своё обаяние, уральский характер, знание своего дела и любовь к небу.

Сама девушка рассказала, что конкурс «Topstewardess 2017» это не только конкурс красоты, но и возможность продемонстрировать свои профессиональные качества.

Напомним, что бортпроводницы «Уральских авиалиний» ежегодно участвуют в подобных конкурсах. Так, в 2016 году бортпроводница авиакомпании стала второй вице мисс среди более тысячи участниц со всей страны.