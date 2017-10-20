В Екатеринбурге впервые будет показан спектакль с тифлокомментированием

В преддверии восьмидесятилетия со дня рождения Владимира Высоцкого Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова создал уникальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды". Впервые в Екатеринбурге этот спектакль будет показан с тифлокомментированием. Незрячие люди смогут "посмотреть" спектакль наравне с обычными зрителями.

Тифлокомментирование, или "тифлоком", является привычной услугой в театрах и кинотеатрах западных стран. В России же Московский Губернский театр стал первым театром, кто применяет эту технологию на некоторых своих спектаклях.

Как работает тифлокомментирование? Через специальный наушник тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене. Для этого создаётся специальный комментарий, работа над которым занимает не один месяц. Рассказывая об обстановке, переменах декораций, безмолвных действиях героев и многом другом, комментатор встраивается в паузы между репликами, чтобы не перекрывать голоса актёров. Сам он при этом находится в специальной кабине, изолированной от посторонних шумов и позволяющей следить за тем, что происходит на сцене.

Уникальная возможность появится у всех екатеринбургских зрителей с ограниченными возможностями впервые – Дворец молодёжи после долгих технических проб и экспериментов признан наиболее подходящей площадкой для спектакля с тифлокомментированием.

Спектакль пройдёт на сцене Дворца молодёжи 23 и 24 октября.