Рекламе доверяют только 3% россиян

Только 3% россиян доверяют рекламе. Таковы данные нового исследования, проведённого ВЦИОМ.

Реклама давно стала частью повседневной жизни: в интернете с ней сталкиваются 50% опрошенных, по телевизору - 70%. При этом только 14% людей смотрят рекламные ролики. 4% делают это, выключив звук, 30% сразу переключают канал, а большинство - 41% респондентов - используют рекламную паузу, чтобы заняться своими делами.

Уровень доверия рекламе остаётся критично низким: только 3% сказали, что верят транслируемой информации. 57% занимают противоположную позицию, ещё 38% доверяют от случая к случаю.