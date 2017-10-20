В администрации Екатеринбурга одобрили дополнительные выходные на время ЧМ-2018

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Власти Екатеринбурга одобрили дополнительные выходные на время ЧМ-2018. Об этом написал замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин на своей страничке в Facebook.

"Интересным считаю идею калининградских коллег обратиться к работодателям с предложением предоставить выходной день своим сотрудникам в день матча. В Екатеринбурге, напомню, пройдёт четыре матча предварительного турнира. Один из матчей пройдёт в пятницу вечером, один в воскресенье", - высказался Сергей Тушин.

Напомним, впервые подобную мысль высказал мэр Калининграда Александр Ярошук - таким образом он предполагает снизить загруженность города в дни мундиаля.