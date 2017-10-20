Финал Фестиваля молодёжной журналистики "TIME CODE" пройдёт в эти выходные в Екатеринбурге

На TIME CODE приезжают ведущие журналисты страны. Фото: Дмитрий Емельянов

В этом году фестиваль пройдёт сразу на двух площадках. 21 октября во Дворце молодёжи, 22 октября – в Ельцин Центре. В программе – награждение победителей, пресс-конференция с членами жюри, мастер-классы от ведущих журналистов страны. Вход на все мероприятия – свободный для всех желающих.

В TIME CODE – 2017 приняли участие более 1000 конкурсантов. Жюри определило имена 22 лауреатов в школьной и студенческой лигах по 11 номинациям. Работы конкурсантов оценивали фотографы Александр Мамаев и Донат Сорокин, декан факультета фотографии ИГУМО (Москва) Мария Ващук, продюсер мультимедийных проектов, журналист-международник Артём Галустян, председатель Свердловского отделения кинематографистов России Владимир Макеранец, журналисты ведущих российских СМИ. Возглавил жюри традиционно декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский.

Победителей наградят по пяти направлениям – лучшее молодёжное онлайн- и печатное издание, новые медиа, текст, видео, фото. Специальную номинацию учредил спецвыпуск для детей и подростков "СверхНовая эра" - лучший молодой журналист по версии "ОГ" получит право публикации в молодёжном издании. Этот же номинант получит подарок - "Карту лояльности" с подпиской на "Областную газету" на весь 2018 год и правом пользоваться скидками и бонусами от партнёров издания.

Программа фестиваля:

21 октября

11:30 – 12:45. Открытые мастер-классы от ведущих медийщиков страны. С участниками фестиваля встретятся директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергей Паранько, научный журналист, автор книги «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» Ася Казанцева, журналист-международник Артём Галустян, специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников, заместитель главного редактора журнала The New Times Иван Давыдов, журналист, блогер, автор telegram-канала о моде @Good morning, Karl! Екатерина Фёдорова, интернет-маркетолог, автор блога @smm.sila Екатерина Чемезова.

13:45 – 15:00. Церемония награждения лауреатов и победителей.

15:30 – 17:00. Творческая встреча со специальным гостем TIME CODE – 2017 – журналистом, писателем, драматургом, радио- и телеведущим Андреем Максимовым.

22 октября

Открытые мастер-классы пройдут с 15:00 до 21:00 в Ельцин Центре.