На Среднем Урале создадут единый информационный портал региона

Единый портал позволит жителям получить всю необходимую информацию о регионе. Фото: Алексей Кунилов

В рамках президентского курса на цифровизацию Евгений Куйвашев поручил разработать единый информационный портал Свердловской области. Зайдя на него, уральцы смогут получить всю необходимую информацию о регионе.

Как сообщает областной департамент информполитики, единый портал позволит жителям узнавать последние новости региона, а также обеспечит глубокую интеграцию с порталом государственных и муниципальных услуг Среднего Урала.

Отмечается, что информация на портале будет транслироваться в соцсети. Вместе с тем прорабатывается возможность использования геолокации для удобства поиска информации жителям разных территорий области. Также предполагается, что страница портала станет стартовой для всех социальных учреждений области.

Ожидается, что портал будет запущен в начале следующего года. Курирование проекта возложено на департаменты информационной политики и информатизации и связи.