Дёмин: "В 2017 году в авариях с участием велосипедистов погибло 6 человек"

В 2017 году зафиксировано 62 ДТП с участием велосипедистов, из которых они признаны виновными в 38 случаях. Фото: Александр Зайцев.

Больше половины от общего числа аварий с участием велосипедистов случаются по вине последних. Этот факт отметил в разговоре с журналистами на пресс-конференции глава Свердловского управления ГИБДД Юрий Дёмин.

Тема живо обсуждалась в зале, ведь буквально недавно, 12 октября, в Екатеринбурге прогремела новость о том, что велосипедист сбил ребёнка-пешехода возле гимназии №9 на проспекте Ленина и даже не остановился. Юрий Дёмин отметил, что велосипедиста до сих пор не нашли.

В 2017 году зафиксировано 62 ДТП с участием велосипедистов, из которых они признаны виноватыми в 38 случаях. В этих происшествиях погибли шесть человек, 56 человек пострадали, 19 из которых - дети. Семь аварий возникло потому, что велосипедисты переезжали пешеходный переход вместо того, чтобы перейти, 12 - из-за несоблюдения очерёдности, 6 - из-за несоблюдения сигналов светофора.