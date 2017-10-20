В Каменске-Уральском, Качканаре и Тавде закрываются офисы Росреестра

Если вы опасаетесь очередей в МФЦ, можете записаться на приём на официальном сайте службы.

В Свердловской области услуги Росреестра переезжают в МФЦ. Как сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты, с 23 октября в регионе начнут закрываться офисы приёма и выдачи документов, а эти обязанности возьмут на себя многофункциональные центры.

Офисы закроются: в посёлке Пионерском по улице Лесной, 2, в Каменске-Уральском на ул. Мусоргского, 16, в Тавде на Ленина, 78а, в Качканаре на ул. 8 микрорайон, 18. Теперь подать документы на кадастровый учёт, заказать данные из ЕГРН, зарегистрировать права собственности можно будет в многофункциональных центрах.

- В области постепенно будут закрываться и другие отделения. Мы переходим на такую систему, по которой все услуги будем получать в многофункциональных центрах, - сообщили "ОГ" в пресс-службе Росреестра по региону.

Закрытие офисов и перенос услуг в МФЦ практикуется во многих регионах страны - обращение в единую службу заметно экономит время и нервы. К тому же, в центр можно дистанционно записаться на сайте mfc66.ru, а пункты МФЦ работают в том числе в выходные дни, в отличие от офисов Росреестра.