На Урале сдали дорогу до Серебрянки, отремонтированную по указу Президента РФ

Василий Старков уверен - дорога прослужит долго. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня глава регионального минтранса Василий Старков осмотрел дорогу до Серебрянки, отремонтированную по поручению Президента РФ Владимира Путина. Фактически состоялась сдача объекта.

- Я уверен, что дорога будет стоять, теперь до Серебрянки можно беспрепятственно доехать. И заказчик, и подрядчик со своими задачами справились. По поручению Президента России Владимира Путина в срок до 20 июня дорога была приведена в необходимое состояние для организации безопасного движения. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение выделить дополнительные средства и продолжить работы. Были выполнены дефектовки, и в соответствии с ними были приняты технические решения. На протяжении дороги были сделаны водоотводы и кюветы, - рассказал Василий Старков.

Как заявил заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Олег Мелихов, изначально контракт с подрядной организацией заключался до 20 октября - все необходимые работы в срок были сделаны. Гарантия на выполненные работы составит четыре года.

- В феврале месяце по освобождению от снега, в зимний и весенний период сюда завезли необходимый объём скального материала и щебня, заготовлены водопропускные трубы. С началом летнего сезона была начата укладка заготовленного материала. Всего было вложено порядка 72 тысяч кубометров скального грунта и около 30 тысяч кубометров щебня, - пояснил Олег Мелихов.

Напомним, дорога от Нижнего Тагила до Серебрянки, где живёт чуть более 70 человек, попала в федеральную повестку СМИ после пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2016 года. Уральский журналист Максим Румянцев рассказал президенту о селе, оторванном бездорожьем от «большой земли». Президент поручил привести дорогу в надлежащее состояние. На исполнение поручения региональные власти выделили 250 миллионов рублей. В настоящий момент дорога длиной более 60 километров относится к пятой категории. Последние 17 километров дороги - грунтовые. Но, как отмечают жители, на асфальтовое покрытие они и не рассчитывали. Главное - возможность беспрепятственно доехать до Нижнего Тагила - они получили.