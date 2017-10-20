Количество нелегальных мигрантов в России за полгода снизилось в 3 раза

Количество нелегальных мигрантов в России за полгода снизилось в 3 раза. Сейчас на территории страны находятся 2,6 млн таких человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главы МВД РФ Александра Горового, число нелегальных приезжих продолжает уменьшаться. Ещё в мае этого года их количество составляло от 8 до 10 млн человек.

"Мы идём к снижению количества нелегальных мигрантов и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше", - сказал Александр Горовой, добавив, что двум миллионам иностранных граждан въезд в страну уже запрещён.

На данный момент Россия занимает одно из первых мест среди стран мира по масштабам миграционных потоков. Около 80% нелегальных мигрантов - граждане стран СНГ.