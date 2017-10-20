Эксперты выяснили, о каких путешествиях мечтают россияне

Многие россияне хотят прикоснуться к водам Ниагарского водопада. Фото: Тоня Георгиева

Портал онлайн-бронирования отелей Hotels.com провёл исследование и выяснил как, с кем и зачем россияне едут в путешествия. Самопознание и посещение вдохновляющих мест оказалось главным поводом для совершения поездок.

Отправляясь в путешествие, россияне чаще всего ставят перед собой пять целей: просмотр семи чудес света и прочих мировых достопримечательностей (61%), посещение вечеринок в каждом уголке света (54%), познание новой культуры (52%), дегустация местной кухни разных стран (49%) и новые знакомства (48%).

При этом в качества спутника респонденты из России выбирают свою вторую половинку (72%), друзей (33%), родственников (25%), а 20% предпочитают путешествовать в компании самого себя.

Также жители российских городов изъявили желание посетить мир не только с целью отдохнуть, но и выучить новый язык или освоить аутентичные навыки жителей другой страны (44%), побывать не только в популярных туристических точках, но и отправиться в путешествие по небольшим населённым пунктам (39%).

Каждый четвёртый россиянин хотел бы стать пилотом самолета на день, попробовать добыть жемчуг или побывать на кофейной плантации. Многие хотят прикоснуться к водам Ниагарского водопада, подняться на Эйфелеву башню и увидеть Великую Китайскую стену.