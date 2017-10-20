Глава ГИБДД дал оценку ремонту дорог в Екатеринбурге

Фото: Павел Ворожцов

Глава Свердловского управления ГИБДД Юрий Дёмин сегодня на пресс-конференции заявил, что его шокирует та ситуация, которая в этому году сложилась с ремонтами дорог в Екатеринбурге.

- Во всех делах должен быть здравый смысл. В этом году какое мучение у граждан было! Улицу Карла Либкнехта хотели полностью перекрыть, никто не задумывался о водителях, а когда я выдаю предписание о закрытии только одной полосы, оказывается, что этого достаточно. Вопиющая ситуация сложилась на Фурманова-Московской, я там лично был дважды, - подчернул Дёмин. - Перекладывали асфальт на улице Репина - там результаты экспертизы в дорожной лаборатории выявили нарушения. На данный момент дорожное покрытие соответствует всем нормам - подрядчики устранили недочёты.

Взбудоражило автолюбителей и перекрытие улицы Мамина-Сибиряка. Как отмечает Юрий Дёмин, на ту территорию никто не заходил около двух недель. По этому поводу даже были высказаны претензии в адрес администрации и заказчика проекта.

Ситуацию с перекрытием Макаровского моста Юрий Дёмин комментировать не стал - дорожники ждут окончания работ. Для урегулирования, по словам Дёмина, выставлены инспекторы, которые помогают большому транспортному потоку в пиковые часы.

В этом году ГИБДД области было выдано более 13 тысяч предписаний дорожникам - больше всего в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.