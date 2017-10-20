"ОГ" поощрила лучших работников почты

Начальник отдела подписки УФПС Сведловской области Алёна Хомченко и начальник отдела подписки "ОГ" Марина Липовецкая определили лучших почтовиков. Фото: Владимир Мартьянов

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"Областная газета" подвела итоги конкурса среди работников УФПС Свердловский области за лучшую организацию подписки на издание на 2018 год за август и сентябрь.

"Областная газета" сегодня – единственное издание в регионе, которое выходит ежедневно. "ОГ" любят десятки тысяч жителей области и ежегодно оформляют подписку на социальную расширенную версию с ТВ-программой по четвергам и еженедельными тематическими вкладками. Огромный вклад в развитие подписной кампании вносят сотрудники отделений почтовой связи и простые почтальоны. "ОГ" в рамках конкурса "Подписка "ОГ" - 2018" регулярно поощряет лучших работников отделений почтовой связи в Свердловской области и вручает им подарки. Вот и в этот раз в редакции начальник отдела подписки УФПС Свердловской области – филиала ФГУП "Почта России" Алёна Хомченко и начальник отдела подписки "ОГ" Марина Липовецкая определили лучших почтовиков, показавших хорошие результаты по подписке на нашу газету.

- Безусловно, подобные конкурсы отлично стимулируют работников УФПС Свердловской области. Думаю, что подписка на "Областную газету" в следующем месяце будет проходить ещё более активно. Что нас радует особенно - интерес к периодической печати никуда не пропадает. Старшее поколение активно старается прививать интерес к чтению газет и журналов своим детям и внукам, - отметила Алёна Хомченко.

Так, по итогам августа этого года звание "Лучший работник" получил оператор ОПС Екатеринбургского почтамта Крупцова Ольга Дмитриевна. Женщина получит от редакции денежный приз в размере 1,5 тысячи рублей. Победителями в номинации "Лучшее ОПС" стали 3 отделения почтовой связи Красноуфимского, Асбестовского и Екатеринбургского почтамтов. Каждое из этих ОПС получит премию 1000 рублей.

По итогам сентября лучшим работником почты по подписке на "ОГ" признана начальник ОПС Камышловского почтамта Хомутова Анна Юрьевна. Женщина получит от "ОГ" премию в размере 1,5 тысячи рублей. Лучшими ОПС признаны отделения связи Новоуральского, Первоуральского, Краснотурьинского почтамтов. Каждое из них получит по одной тысяче рублей.

Конкурс для сотрудников почты России продлится до 31 декабря этого года, розыгрыш призов проходит ежемесячно. По итогам 6 месяцев будет выбран лучший почтамт и вручён суперприз.

Напоминаем, что подписка на "ОГ" на 2018 год в самом разгаре. Оформить её можно в любом почтовом отделении области, в редакции "Областной газеты", через Сбербанк Онлайн; также можно приобрести новый продукт - "Карту лояльности".