«Матильда» откроет Неделю российского кино в Париже

Французские зрители увидят известные российские киноленты. Фото: Эльвира Ибрагимова

В Париже с 8 по 14 ноября пройдёт Неделя российского кино. На открытии будет показана кинолента Алексея Учителя «Матильда».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора кинонедели, мероприятие откроет вызвавшая общественный резонанс в России картина «Матильда». Отмечается, что многие работы, включенные в программу были удостоены различных наград и заслужили признание мирового киносообщества.

Помимо фильма Алексея Учителя, французские зрители увидят киноленты «Рай» Андрея Кончаловского, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Рок» Ивана Шахназарова, «Невод» Александры Стреляной, «Жги!» Кирилла Плетнёва, «Большой» Валерия Тодоровского, «Салют-7» Клима Шипенко, «Карп отмороженный» Владимира Котта и «Хармс» Ивана Болотникова. Также в программе присутствуют документальная лента «20:17» и анимационная «Весёлая карусель».

Напомним, что в Екатеринбурге показ фильма «Матильда» и творческая встреча с режиссёром Алексеем Учителем состоится 9 ноября в Ельцин Центре.