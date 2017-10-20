ТОП-10 необычных сайтов для учёбы

Все сайты из подборки имеют стильный яркий дизайн. Фото: https://znanija.com/

Школьников и студентов сейчас не удивить сервисами вроде Брифли и Википедии: практически вся необходимая для учёбы информация ищется в интернете за считанные минуты. Но «ОГ» удалось выхватить из информационного потока настоящие жемчужины онлайн-образования — сохраняйте, пользуйтесь и совершенствуйтесь!

1) Научпок - YouTube-канал с увлекательными рисованными видео обо всём на свете. Откуда берётся пыль, как работает 3D-печать, бесконечна ли Вселенная - в необычном формате запоминать информацию становится гораздо интереснее.

2) Знания - портал мгновенной помощи, на котором можно получить ответ на вопрос по любому из 27 школьных предметов. Сочинение за вас, конечно, никто не напишет - но справиться с проблемным уравнением наверняка помогут.

3) Смартия - личный гид в мир профориентации: не только поможет подобрать актуальную профессию, но и выдаст пошаговое руководство для её освоения. Для каждой специальности указаны необходимые навыки и набор онлайн-инструментов, которые помогут их изучить. Помимо этого, имеется деление на "новичков" и "опытных".

4) ИнтернетУрок - вся школьная программа "на блюдечке": видеоуроки, тренажёры и тесты по любым предметам с 1 по 11 класс, включая ЕГЭ. Здесь же доступно содержание всех основных школьных учебников, так что можно навёрстывать пропущенные уроки или даже обгонять программу.

5) РешиПиши - квесты по математике, логике, чтению и английскому языку для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Каждое задание оформлено в pdf с ярким дизайном и уже готово к скачиванию или печати.

6) Olimpiada.ru- всё о школьных олимпиадах: разборы заданий, помощь в подготовке, календарь соревнований, советы абитуриентам. Два в одном - справочник и мотивационный тренер.

7) Открытое образование - портал для тех, кто хочет учиться, не вставая с дивана: здесь собрано более 200 бесплатных онлайн-курсов от ведущих вузов России. За прохождение выдаётся сертификат, которым в некоторых случаях можно даже "закрыть" реальные зачёты в своём университете.

8) Яндекс ЕГЭ - российский поисковик знает о ЕГЭ всё - и не только потому что ежедневно обрабатывает терабайты информации. У него имеется своя собственная система по подготовке к единому государственному экзамену - с лекциями, пробными тестами и полезными лайфхаками.

9) ВысшийБалл - база репетиторов с возможностью поиска по региону, предмету и цене. Здесь можно найти преподавателя не только по школьной математике или вузовскому сопромату, но и обучиться йоге, скорочтению, шахматам и даже выбрать няню для ребёнка.

10) Memrise - 188 иностранных языков на выбор и расширение словарного запаса с помощью специальных карточек. Сервис доступен как на портале, так и в виде оффлайн-приложения для мобильных телефонов.