Юрий Дёмин назвал самые опасные дороги в Свердловской области

Камеры видеонаблюдения помогли снизить аварийность на дорогах в Нижнесергинском районе. Фото: Александр Зайцев.

Аварийность на дорогах Свердловской области в этом упала на 18 процентов, однако и по сей день остаются опасные направления. Об этом заявил на пресс-конференции начальник ГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин.

Всего за 9 месяцев 2017 года в регионе произошло 1720 дорожных происшествий, погибло 272 человека. С участием детей произошло 191 ДТП - погибло 11 детей. Юрий Дёмин отметил, что несмотря на снижение числа нарушений и смертности, наблюдаются увеличение нарушений со стороны взрослых - перевозка детей без специальных кресел, переход дороги в неположенном месте.

На сегодняшний день самыми аварийными территориями числятся Полевской и Новоуральск. Однако по числу погибших в ДТП в первых рядах Арти, Серов, Богданович, Североуральск, Каменск-Уральский, Кушва, Берёзовский, Невьянск, Сухой Лог, Красноуфимск.

- Мы впервые достигли снижения по Нижнесергинскому району. Это всегда была одна из сложных территорий. Дороги неплохие, но всегда была скорость, встречная полоса, лобовые столкновения и высочайшая тяжесть, - отметил Юрий Дёмин.

Глава ведомства отметил, что снижение аварийности по району на 38 процентов произошло благодаря установке нестационарных камер, фиксирующих соблюдение скоростного режима. Однако, передвижной комплекс работает только в светлое время. Поэтому будет установлено освещение для круглосуточной работы.

Также инспекция в этом году была вынуждена провести повторную проверку школьных автобусов. Если по технической части все недочёты были устранены, то один момент в Нижнесергинском районе комиссию прямо шокировал - детей забирают с места, которое абсолютно не освещается.