Глава ГИБДД попросил водителей уважать сотрудников ДПС

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Уважать труд патрульных служб призвал водителей начальник ГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин. На пресс-конференции, которая состоялась 20 октября, главный дорожник региона посоветовал водителям с понимаем относиться к остановкам по требованию сотрудников ДПС.

- Как вы думаете, имеет сотрудник ДПС право остановить автомобиль, который двигается в потоке, подозревая что этот автомобиль может быть в угоне? - задал скорее риторический вопрос присутствующим Юрий Дёмин - Имеется полное основание для остановки в любом месте. Не надо в этом случает разогревать конфликт.

Большой резонанс среди водителей вызвали последние изменения в ПДД. Дёмин отметил, что новый административный регламент не столько меняет правила, сколько их уточняет. Например, теперь после освидетельствования экипаж обязан доставить водителя в то место, где его задержал - в том случае, когда не выявлены нарушения. Также Юрий Дёмин рассказал, что ситуации, в которых водители авто начинают с первых же секунд общения с сотрудниками снимать видео на телефоны, случаются чаще всего с одними и теми же людьми - "мы их знаем по фамилиям".

Также специалист отметил, что то, что в народе называют "засадой", на самом деле сделано с целью обезопасить движение.

- Есть участок дороги, где один ряд в каждом направлении - нет возможности на обочине поставить патрульный автомобиль, поэтому экипаж ставит его на выезде с прилегающей территории, - заметил Дёмин.