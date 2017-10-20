В Екатеринбурге суд впервые поменял паспортный пол трансгендеру без операции

В Екатеринбурге суд впервые вынес положительное решение по делу о смене имени и пола человеку, который не делал операцию по коррекции. Юристы направили в Минзрав свои рекомендации об улучшении формы справки «об изменении пола» и порядка её выдачи.

Как сообщает на своей странице в Facebook юрист Ресурсного центра Анна Плюснина, положительное решение о смене пола и имени трансгендерному человеку без операции по коррекции пола, было вынесено 18 октября районным судом уральской столицы. Это дело адвокат вела совместно с Проектом Правовой помощи трансгендерам.

«Мы очень надеемся, что созданный прецедент положит начало такой практике в нашей области», - говорится в сообщении.

Отметим также, что согласно информации, опубликованной на сайте проекта правовой помощи трансгендерным людям, уже на следующий день после принятия данного решения судом, юристы направили в Минздрав рекомендации об улучшении формы справки «об изменении пола» и порядка её выдачи. Также, данные поправки были направлены медицинской группой, в которую вошли психологи ЛГБТ-инициативной группы «Выход» и инициативной группы «Т-Действие».

Отмечается, что информация о разработке новой формы справки «об изменении пола» появилось 5 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Это стало «неожиданным и очень важным событием для российского трансгендерного сообщества».

«Несмотря на то, что закон 1997 года предписывает трансгендерным людям для смены документов предоставить в органы ЗАГС документ установленной формы, до сих пор эта форма разработана не была. Это существенно замедляло процесс смены документов и во многих случаях вынуждало трансгендерных людей обращаться в суд», - отмечают юристы.

Между тем, по словам психологов, данное решение суда и инициатива юристов могут не только помочь трансгендерным людям избавиться от многих проблем и существенно облегчить им жизнь, но и спровоцировать волну протестных настроений в обществе.

«Естественно, это поможет трансгендерам избавиться от многих психологических проблем связанных со сменой пола. Данные недоработки в законодательстве мешали им делать свой выбор в пользу половой идентичности. Но это же решение суда может увеличить негативное отношение к ЛГБТ-сообществу среди россиян», - поделилась с «ОГ» специалист психологического центра I'M FINE Дарья Кузьминых.