Спасатели предупредили свердловчан о внезапном усилении ветра

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Утром в субботу, 21 октября, спасатели предупредили жителей Среднего Урала о резком усилении ветра. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в ближайшие часы ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Сильный ветер вероятен в регионе на протяжении всего дня. Сообщение о неблагоприятных метеорологических условиях появилось также на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жители Среднего Урала получили соответствующее предупреждение по СМС. Также, сообщение о надвигающемся природном катаклизме направлено во все муниципалитеты и организации. Спасатели призвали привести в готовность аварийно-восстановительные бригады, усилить контроль за функционированием систем жизнеобеспечения населения.

В МЧС информируют, что опасные погодные явления могут привести к падению различных конструкций, а также деревьев, повреждению остекления зданий, обрыву линий связи и электропередач. Кроме того, высока вероятность возникновения пожаров. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий.