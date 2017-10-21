В пяти свердловских деревнях введён режим ЧС из-за туберкулёза животных

Скот подлежит убою и последующей утилизации.Фото: Алексей Кунилов

В Алапаевском районе Свердловской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за туберкулёза животных. Опасное заболевание обнаружили на одном из местных сельскохозяйственных предприятий.

Как сообщает областной департамент информполитики, режим ЧС затронул пять деревень: Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово и Городище. На данный момент ветеринарные службы региона принимают все возможные меры, чтобы не дать туберкулёзу крупного рогатого скота распространиться на остальные предприятия района. Случаев инфекции среди людей не обнаружено.

Как рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Свердловской области, руководитель регионального департамента ветеринарии Евгений Трушкин, ситуация находится под контролем. В том числе, был введён карантин на передвижение из данных деревень животных, вывоз мяса, молока и кормов.

Скот из хозяйства, в котором выявлено заболевание, подлежит убою и последующей утилизации. Также, специалисты проверяют животных из частного сектора.

Кроме того, ситуацию держат на контроле в региональном управлении Роспотребнадзора и Министерстве здравоохранения Свердловской области. Круглосуточный штаб создан ГУ МЧС по региону, его оперативная группа уже выехала в районы возможного распространения заболевания.