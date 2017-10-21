В Екатеринбургском зоопарке сегодня чествуют поваров для животных

Праздник посвящён службе кормления животных. Фото: пресс-служба зверинца

В Екатеринбургском зоопарке сегодня, 21 октября, отметают День повара. Праздник посвящён службе кормления животных.

Как сообщает пресс-служба зверинца, в рамках Дня повара посетителям зоопарка расскажут всё о вкусах и предпочтениях обитателей, а также покажут, как и чем питаются питомцы. Кроме того, для гостей зверинца будут организованы различные конкурсы и игры. Праздник пройдёт с 13:00 до 15:00 в рамках экспозиции «Амазонка» в павильоне «Приматы»

«Одним из главных критериев хорошего самочувствия питомцев зоопарка и появления у них потомства, является правильное питание. Составление сбалансированных рационов для обитателей - целая наука, ведь во многом комфорт животного зависит от правильности организации кормления и состава пищевого рациона», - говорится в сообщении зверинца.

Отмечается также, что для обеспечения питания животных в зоопарке работает специальное подразделение - отдел кормления, сотрудники которого выступают в роли поваров для питомцев.