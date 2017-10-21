Екатеринбургская красотка Полина Попова отправилась на конкурс «Мисс мира» в Китай

67-й международный форум красоты пройдёт 18 ноября в городе Санья. Фото: сайт конкурса "Мисс Россия 2017"

Обладательница звания «Мисс Россия-2017» Полина Попова из Екатеринбурга отправилась в Китай на конкурс «Мисс Мира 2017». 67-й международный форум красоты пройдёт 18 ноября в городе Санья.

Как сообщает официальный аккаунт конкурса «Мисс Россия» в instagram, на международный смотр екатеринбургская красавица вылетела накануне.

«Это начало совершенно новой и невероятно интересной главы в жизни. Полиночка, верим в тебя, любим и желаем огромной удачи!», - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», Екатеринбурженка Полина Попова стала победительницей конкурса «Мисс Россия-2017», финал которого прошёл 15 апреля на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village в Москве. В нём приняли участие 50 самых красивых девушек страны. Победа дала красавице возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Полина Попова - профессиональная модель, работает с известными брендами и часто принимает участие в различных творческих проектах. Она любит готовить, играет на пианино, раньше изучала китайский язык.