МЧС отчиталось о возвращении тепла в Невьянск

В городе завершились ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения. Фото: Алескей Кунилов

В дома жителей Невьянска и социальные объекты вернулось долгожданное тепло. В городе завершились ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, по состоянию на 9:00 21 октября подача тепла потребителям осуществляется в полном объёме.

Напомним, как сообщала «ОГ», из-за ремонтных работ на теплотрассе, в Невьянске длительное время оставались без тепла более десятка пятиэтажных домов, школа, детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. До включения отопления воспитанникам реабилитационного центра даже пришлось переехать в детской дом «Таватуй», остальных приютили сотрудники учреждения. Кроме того, учащиеся младших классов школ вынуждены были заниматься дистанционно.

Ситуацией в Невьянске также заинтересовались и в правительстве региона: перед городскими властями была поставлена задача включить отопление в жилых домах и социально значимых объектах до 15 октября. По поручению главы региона Евгения Куйвашева из резервного фонда городу было выделено 6 млн рублей.

«Думаю, органы местного самоуправления должны вынести из этой ситуации самый серьёзный урок», – заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.