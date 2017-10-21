В Екатеринбурге экстренно сел самолёт Сургут – Москва

Пассажиры улетели по маршруту запасным бортом.Фото: Алексей Кунилов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку рейс Сургут – Москва. Пассажиры улетели по маршруту запасным бортом.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, вынужденную посадку в Екатеринбурге совершил самолёт авиакомпании Аэрофлот, выполнявший рейс по маршруту Сургут – Москва. По предварительным данным, пилоты воздушного судна приняли решение приземлиться в Кольцово из-за возникшей на борту неисправности.

«Сразу после прибытия запасного борта, рейс был продолжен в пункт назначения. Аэропорт работает в штатном режиме», - рассказали в пресс-службе.