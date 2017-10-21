Уральцы возвращаются из Абу-Даби с золотыми медалями чемпионата мира по профмастерству WorldSkills

Россия заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по профмастерству WorldSkills 2017 в Абу-Даби. Фото: сайт чемпионата мира

Уральцы вошли в состав сборной России, победившей в общекомандном зачёте чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби. Свердловских спортсменов поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, по словам губернатора, победа сборной России стала результатом упорной работы каждого из её членов.

«Это грандиозный успех нашей страны, и мне отрадно сознавать, что Средний Урал внёс большой вклад в достижение столь весомой победы. Участники от Свердловской области великолепно справились с поставленными задачами, продемонстрировали высокий уровень мастерства, в полной мере проявили свой интеллектуальный потенциал», - говорится в обращении Евгения Куйвашева.

Глава региона подчеркнул, что золотые медали чемпионата мира - достойная оценка усилий Свердловской области по подготовке молодых талантливых специалистов, формированию Уральской инженерной школы и поддержке движения WorldSkills.

Отметим, что в общей сложности сборная России завоевала в общекомандном зачете WorldSkills Abu Dhabi 2017 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. Существенный вклад в победу команды внесли жители Свердловской области: Леонид Шмаков завоевал «золото» в компетенции «Сетевое и системное администрирование», а Максим Кадников получил медальон за профессионализм в номинации «Электроника».

В медальном зачете российская сборная заняла пятое место. Всего в чемпионате мира принимали участие 1300 конкурсантов из 77 стран.

Напомним, как сообщала «ОГ», российские школьники также одержали победу, заняв первые места во всех представленных номинациях международных соревнований JuniorSkills, проходивших в рамках мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017.