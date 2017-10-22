В Каменске-Уральском фельдшер скорой отказала в помощи пострадавшей девушке

о словам очевидцев, ждать бригаду медиков пришлось 1,5 часов Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура проверяет действия бригады скорой помощи в Каменске-Уральском. По предварительной информации, поводом для отказа в госпитализации пациентки стало её алкогольное опьянение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверка проводится по сообщениям СМИ. Известно, что инцидент произошёл 20 октября, около 19:00. Жители одного из домов в Каменске-Уральском обнаружили у себя в подъезде девушку без сознания, которая по все видимости, упала с лестницы. Очевидцы вызвали скорую помощь. По их словам, ждать бригаду медиков пришлось порядка 1,5 часов. Кроме того, прибывший на место происшествия фельдшер отказалась госпитализировать девушку, поскольку та «находилась в состоянии алкогольного опьянения».

При этом, ночью состояние пострадавшей девушки резко ухудшилось. В результате, ей потребовалась госпитализация в одну из больниц города.

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. В ходе проверки, действиям сотрудников скорой помощи будет дана правовая оценка. В том числе, надзорное ведомств будет выяснять, как долго медики ехали на вызов и на каких основаниях пострадавшей было отказано в госпитализации.

Отметим, что долгий приезд скорой помощи по вызову нередко становится причиной трагедии. Одна из последних громких историй – смерть известного актёра Дмитрия Марьянова. Одной из причин, которая, возможно, привела к кончине человека, следователи называют несвоевременное прибытие на место происшествия скорой медицинской помощи.