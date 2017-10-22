Первокурсник УрГПУ стал двухмиллионным пассажиром «Ласточки»

Счастливчик приобрёл билет на пригородный поезд №7084 из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.Фото: Алексей Кунилов

Студент первого курса УрГПУ Даниил Шулаев стал двухмиллионным пассажиром скоростного электропоезда «Ласточка». Счастливчик приобрёл билет на пригородный поезд №7084 из Екатеринбурга в Каменск-Уральский через мобильное приложение «Пригород».

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, двухмиллионный пассажир был определен с помощью Автоматизированной системы управления. Она позволяет фиксировать каждый реализованный билет.

Юбилейный пассажир получил в подарок подарочный сертификат на 10 поездок на «Ласточке», различные сувениру и воздушные шары. Кроме того, молодого человека поздравили руководители регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства, СвЖД, Свердловской пригородной компании,

Отмечается, электропоезда «Ласточка» на Свердловской магистрали курсируют с ноября 2015 года. Первый миллионный пассажир был перевезён спустя 13 месяцев с момента запуска электрички, а двухмиллионный ещё через 10 месяцев. За девять месяцев 2017 года услугами «Ласточки» воспользовались 845,4 тыс. пассажиров.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», сейчас специалисты готовят «Ласточку» к зиме.