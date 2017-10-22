Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала о новых правилах диспансеризации

Некоторые возрастные группы будут чаще проходить профилактические медицинские мероприятия. Фото: Пресс-служба Минздрава РФ

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в рамках Глобальной конференции по неинфекционным заболеваниям рассказала о новых правилах диспансеризации. Некоторые возрастные группы будут чаще проходить профилактические медицинские мероприятия.

Как сообщает «РИА Новости», уже с 1 января для некоторых возрастных групп диспансеризация будет проходить два раза в год. По словам Вероники Скворцовой, бесплатное медицинское обследование на всю группу неинфекционных заболеваний будет включать в себя, в том числе, и факторы риска. Отмечается, что в настоящее время дети проходят скрининги ежегодно, а взрослые - раз в три года.

Ранее Минзрав РФ заявлял о том, что с будущего года диспансеризация может стать более выборочной. В частности, медосмотр планируется проводить для выявления различных хронических инфекционных заболеваний, а также онкологии. Кроме того, может измениться и порядок проведения детских медосмотров.

Глобальная конференция по неинфекционным заболеваниям завершилась в Монтевидео, столице Уругвая. В этом году Форум проходил под сопредседательством Российской Федерации наряду со страной, принимающей конференцию, и Финляндией. Как отмечают в Минздраве РФ, это стало возможным благодаря серьёзным успехам в борьбе и профилактике неинфекционных заболеваний.