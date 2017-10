Пустили опять не всех: в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодёжи

Участники фестиваля снимают выступление Президента России Владимир Путина. Фото: пресс-служба Кремля.

В Сочи двумя красочными шоу завершился XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Несмотря на обещания организаторов, на торжественные церемонии опять попали не все участники форума.

Открыло череду мероприятий, приуроченных к закрытию фестиваля, грандиозное шоу «Россия», которое прошло на «Медалс Плаза». Концерт с элементами видеошоу символизировал расцвет народной культуры в эпоху Instagram и Youtube и был призван лучше познакомить зарубежных гостей форума с народным творчеством страны-хозяйки фестиваля. Как и церемонию открытия, шоу посетил Президент России Владимир Путин.

Глава государства поприветствовал участников молодёжного форума и поблагодарил их на двух языках.

«Фестивальная неделя в Сочи, в России подходит к своему завершению. Но я уверен, что это пошло на пользу 30 тысячам молодых людей, которые приехали в нашу страну со всего мира. Спасибо, что доверяете нам. Поздравляю всех, кто принял активное участие в мероприятиях фестиваля. Знаю, что на фестивале царила необычная, абсолютно необычная энергетика, так же как она царит сегодня на этой площади. Это энергетика молодых», - приводит слова Президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что Россия навсегда останется в сердцах участников фестиваля. «The future starts here and now. The future is you. All the best, dear friends. All the best. Thank you. (Будущее начинается здесь и сейчас. Будущее – это вы. Всего хорошего, дорогие друзья! Спасибо.)», - сказал Президент России.

Сразу после шоу «Россия», в Ледовом дворце «Большой» началась красочная церемония закрытия ВФМС 2017.

Продюсером церемонии выступил заслуженный деятель искусств Игорь Крутой, а режиссёром – член академии российского телевидения Алексей Сеченов. Как и церемония открытия, программа закрытия фестиваля стала интерактивной: гостям вечера выдали специальные светящиеся браслеты. По команде организаторов, они мигали и меняли цвета. На протяжении всего мероприятия рок-оркестр исполнял популярные хиты. Завершилась церемония праздничным фейерверком из четырёх тысяч залпов.

Отметим, что по словам участников форума, несмотря на обещания организаторов, также, как и на открытии неделю назад, посмотреть торжественную церемонию закрытия фестиваля смогли далеко не все желающие. Мероприятие вызвало огромный ажиотаж, очереди на неё выстроились задолго до начала. В итоге в зале был полный аншлаг. Отмечается, что в обще сложности в Сочи в эти дни находились около 30 тысяч гостей и волонтёров форума из беспрецедентного количества стран – 188.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», от Свердловской области в Сочи присутствовали 175 делегатов. По сообщения оргкомитета форума, официальная дата выезда участников - 22 октября. Размещение для участников предусмотрено до 21:00 23 октября.