В Екатеринбурге из-за подозрительной коробки эвакуировали ДК Эльмаш

В выходные в Екатеринбурге опять эвакурировали людей. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

В Екатеринбурге сегодня продолжилась череда эвакуаций. Из-за подозрительной коробки вывели посетителей из здания центра культуры Эльмаш.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, поводом для паники стала чья-то забытая коробка в фойе здания на Старых Большевиков, 22. Горожане решили перестраховаться и вызвать полицию. К счастью, тревога оказалась ложной. В жёлтом пакете находилась чёрная коробка, а в ней обувь. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Отметим, что это не единственная эвакуация, которая прошла в уральской столице за эти выходные. Так, накануне днём были выведены из помещений сотрудники администрации Екатеринбурга, а вечером очевидцы стали сообщать об эвакуации ТЦ «Гринвич». Ни в одном из случаев опасения не подтвердились: опасных находок обнаружено не было. После проверки объектов всех пустили обратно.

Напомним, как сообщала «ОГ», массовая волна лже-минирований накрыла Екатеринбург в конце сентября. Из-за звонков и электронных писем с сообщением о взрывных устройствах было эвакуировано в общей сложности более 70 зданий, преимущественно административных и торговых центров, а также школ и иных учебных заведений.