Сотрудники ГИБДД поймали в Екатеринбург девять пьяных водителей за ночь

Трое из пьяных водителей уже были лишены прав за нетрезвую езду.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Минувшей ночью в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД поймали девятерых нетрезвых водителей. Трое из них уже были лишены прав за пьяную езду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, минувшей ночью (с 21 на 22 октября) в уральской столице инспекторы ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Стоп-Контроль». Сотрудники Госавтоинспекции массово останавливали машины и проверяли автолюбителей на трезвость.

В общей сложности, в рамках профилактического мероприятия, полицейские выявили шестерых нетрезвых шофёров. Ещё трое подвыпивших водителей ранее уже были лишены прав за подобные правонарушения. Пятеро пойманных нарушителей отказались пройти медицинское освидетельствование, в отношении них возбуждены административные производства.

Отмечается, что помимо нетрезвых водителей, сотрудники ГИБДД в ходе рейда поймали ещё восемь человек, которые управляли транспортными средствами, вообще не имея водительского удостоверения.

Среди пойманных в ходе спецоперации, оказались двое 18-летних парней, один из которых сел за руль подаренного родителями автомобиля после литра пива (медицинское освидетельствование показало 0,210 промилле), а второй попытался скрыться на чужом автомобиле, при этом вообще не имея водительских прав. Ещё один автолюбитель незаконно оборудовал свою машину сиреной для спецслужб. Инспекторы ГИБДД оборудование изъяли.

С начала года в уральской столице по вине пьяных водителей произошло 23 ДТП, в которых шесть человек погибли, ещё 40 получили травмы различной степени тяжести.