Эксперты назвали десятку самых ненадёжных автомобилей

Вслед за списком самых надёжных автомобилей 2017 года, эксперты составили антирейтинг, в который вошли наиболее ненадёжные машины. В опросе специалистов приняли участие владельцы 640 тысяч транспортных средств.

Как сообщает Consumer Reports, ежегодный ТОП-10 самых ненадёжных автомобилей был составлен на основе анализа 17 различных проблемных ситуаций, которые могут возникнуть с машиной. Например, поломка тормозной системы, некачественная внутренняя отделка, проблемы с полным приводом или не гарантийный ремонт коробки передач.

На основе опроса водителей и анализа данных, эксперты составили десятку автомобилей, к которым у владельцев могут возникнуть претензии относительно их надёжности.

Так, в список проблемных машин вошли: Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz GLC, Jaguar F-Pace, GMC Acadia, Fiat 500, Ford Focus, Ford Fiesta, Volvo XC90, Cadillac Escalade и Tesla Model X.

Чаще всего владельцы данных моделей жаловались на автомобильную электронику, проблемы с трансмиссией, рулевое управление, тормозную систему и климатконтроль.

Отмечается, что согласно опросу, у новых или обновлённых моделей автомобилей, чаще возникают проблемы с двигателем или коробкой передач, чем у их предшественников. При этом, зачастую неприятности появляются, когда производители стремятся внедрять в свои новые автомобили современные технологии.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее эксперты озвучили какие машины 2017 года являются самыми надёжными.