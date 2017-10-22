«Урал» обыграл «Ахмат» и одержал третью домашнюю победу подряд

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в матче 14-го тура чемпионата России на своём поле уверенно обыграл грозненский «Ахмат» - 2:0.

Уже на второй минуте матча «Ахмат» мог выйти вперёд. Михаил Меркулов крайне неудачно сыграл в штрафной, и арбитр Николаев назначил пенальти. Однако Родолфо с пенальти послал мяч в перекладину. Затем «шмели» захватили инициативу, и сначала на 33-й минуте отличился Николай Димитров, а затем на 79-й минуте Алексей Евсеев установил окончательный счёт – 2:0. Примечательно, что обе голевые передачи отдал капитан команды – Денис Кулаков.

«Урал» набирает 22 очка и поднимается в заветную зону Еврокубков - на 4 четвёртую строчку в турнирной таблице. Следующий матч «шмели» проведут на выезде против пермского «Амкара». Уральское дерби пройдёт 29 октября в Перми.