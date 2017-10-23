Лучница из Лесного завоевала золото чемпионата мира

Ксения Перова впервые в российской истории стрельбы из лука стала чемпионкой мира. Фото: Пресс-служба Международной федерации стрельбы из лука

В ночь с 22 на 23 октября в Мехико-Сити (Мексика) проходит заключительный день чемпионата мира по стрельбе из лука. Лидер сборной России Ксения Перова из Лесного завоевала золото в стрельбе из классического лука.

Как уже сообщала «ОГ», на пути к финалу Перова победила турчанку Гульназ Коскун (6:4), индийку Деепику Кумари (6:5), украинку Анастасию Павлову (6:2), кореянку Чой Мисюн (6:5), китаянку Жанг Дан (6:2) и американку Макинзи Браун (6:4). Соперницей уральской лучницы по финалу стала двукратная олимпийская чемпионка-2016 и чемпионка мира-2013 Хи Чжин Чан из Южной Кореи.

С самого старта финала Ксения Перова захватила лидерство. Но после каждого выигранного сета нашей лучницы, сопернице удавалось догнать нашу спортсменку. При счёте 4:4 в решающем, пятом, сете у Хи Чжин Чан случился срыв - стрелы попадали в «7», «6» и «8» (сумма - 21). Перовой оставалось лишь не занервничать и выполнить стабильно хорошую серию. В итоге спортсменка из Свердловской области отправила стрелы в «7», «10» и «7» (сумма - 24). Общий счёт матча - 6:4 в пользу россиянки.

Стоит отметить, до сегодняшнего дня российские лучницы никогда не выигрывали чемпионат мира в стрельбе из классического лука. В советской истории нашим спортсменкам это удавалось четырежды: в 1971 году в британском Йорке (Эмма Гапченко), в 1975 году в швейцарском Интерлакене (Зебинисо Рустамова), в 1981 году в итальяской Пунта Але (Наталья Бутузова) и в 1985 году в корейском Сеуле (Ирина Солдатова).

Напомним, что Ксения Перова также является серебряным призёром Олимпиады-2016 в командных соревнованиях, чемпионкой мира-2015 в командных соревнованиях, серебряным призёром финала Кубка мира-2017 в индивидуальных соревнованиях, чемпионкой Европы-2012 в индивидуальных соревнованиях, многократной чемпионкой России.