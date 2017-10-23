Начало недели на Среднем Урале будет прохладным

Екатеринбург также ожидает дальнейшее понижение температуры: ночью - до -5...-6, днём - до 0. Фото: Павел Ворожцов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Северный ветер принёс похолодание на Средний Урал. В начале недели в регионе ночью температура воздуха будет опускаться до -9...-12, днём подниматься лишь до -2...+3. Екатеринбург также ожидает дальнейшее понижение температуры: ночью - до -5...-6, днём - до 0.

Согласно прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, сегодня, 23 октября, днём столбик термометра поднимется в Свердловской области до -2...+3. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный, 4-9 м/с.

В ночь на вторник похолодает до -1...-6, при прояснении до -11. Днём синоптики обещают до -3...+2. Будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Северный ветер усилится до 5-10 м/с, возможны порывы до 15-18 м/с.

В ночь на 25 октября температура воздуха опустится до -4...-9, при прояснении до -12. Днём потеплеет лишь до -4...+1. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с.