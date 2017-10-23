В посёлке Буланаш водитель без прав сбил велосипедиста и скрылся

Велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В посёлке Буланаш Артёмовского ГО вчера, 22 октября, вечером 29-летний водитель ВАЗ-211440 сбил 25-летнего велосипедиста и скрылся. Велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водителя нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что молодой человек, скрывшийся с места ДТП, не имеет водительского удостоверения. За уезд с места происшествия на него составлен административный материал, будет проведено медицинское освидетельствование.

- Установлено, что ДТП произошло возле дома №19 на улице Первомайская. Автомобиля ВАЗ-211440 допустил наезд на велосипедиста при движении со стороны улицы Машиностроителей в сторону улицы Белинского. Погибший оказался местным жителем, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.