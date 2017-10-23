ФБР не получило данные 6,9 тысячи мобильных устройств из-за мощной системы шифрования. Фото: Александр Зайцев

Сотрудники ФБР с 1 октября прошлого года не смогли получить доступ к данным 6,9 тыс. мобильных устройств в связи с расследованиями из-за мощной системы шифрования. Об этом сообщил директор ведомства Кристофер Рей в рамках конференции глав полицейских управлений в Филадельфии, пишет ТАСС.

Сотрудники ФБР менее, чем в половине случаев смогли получить доступ к данным мобильных устройств, защищённых средствами шифрования данных.

По словам главы ведомства, это осложняет проведение расследований, которые связаны с наркотиками, торговлей людьми, контртерроризмом, контрразведкой, эксплуатацией детского труда.