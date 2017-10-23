"Уральские авиалинии" задерживают рейс в Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" задерживает рейс из Душанбе в Екатеринбург. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, самолёт со свердловчанами на борту должен был приземлиться в уральской столице сегодня, 23 октября, в 4:50.

На данный момент прибытие воздушного судна из столицы Таджикистана отложено на 13:45. Таким образом, задержка составляет уже около 9 часов.

Кроме того, "Уральские авиалинии" задерживают рейс из Екатеринбурга в Анталью. Вылет перенесён с 6:00 на 11:00. По данным онлайн-табло, ведётся подготовка самолёта.

Фото: онлайн-табло Кольцово