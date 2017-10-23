В Реже из-за пожара в двухэтажке минувшей ночью эвакуировали около 40 человек

В Реже в ночь на 23 октября загорелась квартира на втором этаже двухэтажного муниципального дома. Спасателям пришлось эвакуировать около 40 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании в доме по улице 8 Марта поступило в диспетчерскую в 3:39. На тушение пожара выезжали 13 огнеборцев на трёх спецмашинах.

- Открытое горение удалось ликвидировать в 4:10, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 5:08. В результате на площади 20 кв. м. оказалась повреждена квартира, расположенная на втором этаже. По лестничным маршам эвакуированы 20 человек, спасены 15 жителей, в том числе 9 детей. По трёхколенной лестнице из горящего здания выведены семь человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.