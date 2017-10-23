В Японии российский сухогруз сел на мель из-за мощного тайфуна

Сухогруз с российской командой на борту потерпел бедствие возле японского острова Хонсю. Его выбросило на бетонный волнорез мощным тайфуном "Лан", сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агенство Kyodo.

Инцидент произошёл в порту Фусики-Тояма. Никто из 19 членов команды не пострадал, все они спаслись своими силами. Известно, что отделение сухогруза водоизмещением 1798 тонн залито водой. В порт Японии судно зашло 20 октября и должно было отбыть в Россию 27 октября.

Тайфун "Лан" пронёсся по юго-западным и центральным районам Японии. Порывы ветра в его зоне достигают 45 м/с.