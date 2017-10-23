Актёр из фильма «Аритмия» получил приз на кинофестивале в Чикаго

Главный актёр киноленты «Аритмия» Александр Яценко стал победителем в номинации лучшая мужская роль. Приз он получил на 53-м международном кинофестивале, который прошёл в Чикаго.
Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу кинокомпании СТВ, лента «Аритмия»Бориса Хлебникова была показана в основном конкурсе фестиваля. Александр Яценко пополнил копилку российского кинематографа, получив приз «Серебряный Хьюго».
Напомним, что фильм «Аритмия» вышел в широкий прокат 12 октября этого года. Стоит отметить, что Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Кинотавр-2017», на 52-м международном кинофестивале в Карловых Варах и на втором Уральском открытом фестивале российского кино фильм.
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